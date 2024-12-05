أسفرت قرعة مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، التي أقيمت الخميس بمدينة ميامي الأميركية، عن "مواجهات نارية" للأندية العربية.
ويشارك في البطولة 32 فريقا لأول مرة، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتوسيع عدد المشاركين بدلا من 7 أندية، حيث يتواجد من بينها 5 أندية عربية هي الأهلي المصري والهلال السعودي والترجي التونسي والعين الإماراتي والوداد البيضاوي المغربي.
وفيما يلي نتائج القرعة:
المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأميركي.
المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوغو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأميركي.
المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.
المجموعة الرابعة: فلامنغو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، كلوب ليون المكسيكي.
المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.
المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.
المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.