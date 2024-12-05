وكان تم إيقاف دوغاردان مؤقتا من قبل الاتحاد الدولي للفروسية يوم 23 يوليو، حيث فتح الاتحاد الدولي تحقيقا في مقطع فيديو يعود لأربع سنوات مضت، ظهرت فيه وهي تضرب أحد الخيول أثناء تدريبها لأحد الأشخاص.

وتم تقديم شكوى للاتحاد الدولي للفروسية من قبل المحامي الهولندي المتخصص في الخيول، ستيفان وينسينغ، نيابة عن عميل غير معلوم.

ولن تتمكن دوغاردان من خوض منافسات حتى يوليو المقبل، حيث تم تفعيل الإيقاف منذ 23 يوليو الماضي.

وشملت عقوبة الاتحاد الدولي للفروسية، التي تم توقيعها بسبب "المشاركة في سلوك يتعارض مع مبادئ رفاهية الخيول"، غرامة مالية قدرها 10 آلاف فرنك سويسري (11300 دولار).

وفازت دوغاردان (39 عاما) بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012 في منافسات الترويض للفردي والفرق، كما فازت بذهبية الفردي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وفازت بالميدالية البرونزية في منافسات الفرق والفردي في أولمبياد طوكيو في 2021، كما فازت بفضية في منافسات الفرق في ريو.