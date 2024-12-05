وأهدر مبابي ركلة جزاء، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أتلتيك بيلباو (1-0)، وهو نفس السيناريو الذي حدث الأسبوع الماضي، في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

ونشر مبابي رسالة عبر خاصية "ستوري" على حسابه في "إنستغرام"، قال فيها: "نتيجة سيئة.. ارتكبت خطأ كبيرا في مباراة، كانت كل تفاصيلها مهمة للغاية".

وأضاف: "أتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.. إنها لحظة صعبة، لكنها الأنسب لتغيير هذه الوضعية، وإظهار من أكون".

ومنه منذ انضمامه إلى الريال مطلع الموسم الجاري، لم يقدم مبابي بعد المستوى المنتظر منه.

هذا وقال مدرب النادي الملكي، كارلو أنشيلوتي، بعد مباراة الأربعاء: "التفاصيل الصغيرة عاقبتنا".

وأضاف: "لقد أهدرنا ركلة الجزاء، لكن لا داعي لتقييم المباراة بسببها لأنه يمكن تسجيلها أو لا. مبابي حزين وخائب الأمل، لكن علينا أن نستمر".