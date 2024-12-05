وأحرز صلاح الهدفين الثاني والثالث لليفربول في الدقيقتين 68 و83 على الترتيب، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي.

ورفع صلاح رصيده في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 13 هدفا، ليتربع على قمة هدافي المسابقة الآن، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

كما انفرد صلاح بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف والصناعة لزملائه في 37 مباراة عبر مسيرته بالدوري الإنجليزي، ليفض شراكته مع النجم الإنجليزي المعتزل واين روني، الذي تمكن من القيام بذلك في 36 لقاء بالمسابقة العريقة.

وقال مدرب ليفربول أرني سلوت عن أداء صلاح في اللقاء "في كل مرة نحتاج إليه يسجل هدفا مهما".

وأضاف: "كان رائعا، وبصرف النظر عن الأهداف، فقد فعل الكثير من الأشياء المميزة بالنسبة لنا".