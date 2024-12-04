وتقدم برشلونة بهدف مبكر سجله فيران توريس بعد مرور 12 دقيقة، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في الرد بهدف فيدات موريكي في الدقيقة 43.

وأضاع ثلاثي برشلونة فيران توريس ورافينيا ولامين يامال أكثر من محاولة أمام مرمى مايوركا الذي وقع لاعبوه كثيرا في مصيدة التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 -1.

وفي الشوط الثاني تفوق برشلونة بشكل كاسح على منافسه ودك مرماه بأربعة أهداف أولها من ركلة جزاء بعد عرقلة لامين يامال، سددها رافينيا بنجاح في الدقيقة 56.

وبعدها مرر لامين يامال كرة بينية إلى رافينيا ليضعها بقدمه مباشرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 74.

ورفع رافينيا رصيده إلى 11 هدفا في الدوري الإسباني، ورفع معدله إلى 16 هدفا و10 تمريرات حاسمة في 21 مباراة بجميع المسابقات.

ودفع هانزي فليك مدرب برشلونة بالثنائي فرينكي دي يونغ وباو فيكتور من على مقاعد البدلاء ليشارك الثنائي في مهرجان الأهداف.

وأضاف دي يونغ الهدف الرابع في الدقيقة 79 بعد كرة مرتدة من مدافعي مايوركا.

ومرر الهولندي دي يونغ كرة إلى باو فيكتور ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 84.

ورفع برشلونة بهذا الفوز رصيده إلى 37 نقطة، وابتعد بالصدارة بفارق 4 نقاط مؤقتا عن ملاحقه ريال مدريد حامل اللقب.

ويستعد برشلونة لاختبارين صعبين في الأسبوع المقبل حيث يلتقي مع ريال بيتيس في بطولة الدوري ثم يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

أما مايوركا تجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز السادس، بعدما خسر مباراته السادسة هذا الموسم.