وذكر الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي الاثنين أنه بناء على توجيهات الطبيب المعالج اعتذر محمود الخطيب، رئيس النادي، عن السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لحضور قرعة مونديال الأندية 2025.

وأضاف:" جاء ذلك بعدما تعرض رئيس النادي إلى وعكة صحية خلال الأسبوعين الماضيين ألزمته الفراش".

وأوضح البيان "يسافر المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، إلى أميركا فجر الثلاثاء، لحضور قرعة مونديال الأندية ممثلا عن النادي الأهلي في الاحتفالية المقرر إقامتها في مدينة ميامي الأميركية".