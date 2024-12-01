وحقق يونايتد أكبر فارق أهداف في مباراة له بالدوري منذ فوزه 5-1 على ليدز يونايتد في عام 2021، ليتقدم للمركز التاسع في الترتيب بعد 13 مباراة.

وعقب المباراة، قال لاعب "مان يونايتد"، ماركوس راشفورد، لشبكة "سكاي سبورتس": "إنها نتيجة جيدة ومهمة مع مدرب جديد وطريقة لعب جديدة ونحن لا نزال في مرحلة التعلم. علينا استغلال هذا الأداء والفوز في منتصف الأسبوع (أمام أرسنال يوم الأربعاء).

وأضاف: "نحن جميعا كأفراد نريد العودة إلى أفضل مستوى لنا ثم السعي إلى التحسن، لذلك علينا القيام بأشياء صحيحة حتى في اللحظات السيئة".

ولم يخسر يونايتد في سبع مباريات بكل المسابقات منذ إقالة المدرب السابق إريك تن هاغ من منصبه في 28 أكتوبر الماضي.

وقال راشفورد الذي لم يسجل هدفين في مباراة بالدوري منذ فبراير 2023: "جاء (أموريم) في فترة مزدحمة ونأمل أن يستمر هذا الترابط في النمو. لقد تولى المسؤولية بعقلية رائعة وانتقل ذلك إلى اللاعبين".