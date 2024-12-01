وقال راش الذي غادر أنفيلد مرتين خلال مسيرته، أولا إلى يوفنتوس ثم إلى ليدز، إنه يعرف جيدا شعور الرحيل عن ليفربول.

وأضاف راش معبرا عن تفاؤله بشأن إمكانية تجديد عقد صلاح، وملمحا إلى أن انتقاله لناد آخر، لا يكون خيارا جيدا دائما: "أحيانا لا يكون العشب أكثر خضرة على الجانب الآخر. هذا ما يجب التفكير فيه".

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن راش قوله: "ليفربول نادٍ رائع للغاية. لقد غادرت ليفربول إلى يوفنتوس، لكنني كنت محظوظا جدا بالحصول على فرصة للعودة".

وتابع قائلا: "دعونا نرى ما سيحدث، ولكن في نهاية المطاف جميع اللاعبين يغادرون أو يعتزلون في وقت ما. ولكن بالنسبة لي، لا أعتقد أن أيا منهم يريد مغادرة ليفربول. ليفربول نادٍ كبير جدا، نادٍ خاص جدا مع جماهير مميزة للغاية".

وإلى جانب صلاح، كان راش يشير إلى كل من فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، حيث ينتهي عقدا اللاعبين في يونيو أيضا.

واختتم راش تصريحاته قائلا: "أنا أستمتع بمشاهدة جميع هؤلاء اللاعبين. لا أعرف ما الذي سيحدث، ولكن الثلاثي كان رائعا بالنسبة لليفربول. بمجرد أن يتأقلم اللاعبون مع النادي، يصبح من الصعب جدا عليهم المغادرة. إنه نادٍ رائع للغاية".

جدير بالذكر أن النجم المصري صلاح، الذي يواصل التألق تحت قيادة المدرب آرني سلوت، سجل لليفربول 10 أهداف وصنع 6 في 12 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.