ولم يتأثر بوتافوغو بصدمة الطرد المبكر للاعبه غريغور بعد مرور دقيقتين من زمن المباراة نتيجة تدخل عنيف ضد فاوستاو فيرا لاعب أتلتيكو مينيرو في المواجهة التي أقيمت وسط حضور جماهيري غفير في مدرجات ملعب مونمينتال بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

بل أنهى بوتافوغو الشوط الأول متفوقا بهدفين، حيث تقدم بهدف لويز هنريكي في الدقيقة 35، وأضاف أليكس تيليس الهدف الثاني في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وقلص أتلتيكو مينيرو الفارق بهدف المهاجم التشيلي المخضرم إدواردو فارغاس في الدقيقة 47، وباءت كل محاولات الثنائي المخضرم هالك وفارغاس في تسجيل هدف التعادل بالفشل.

ونجح جونيور سانتوس في إحراز الهدف الثالث لبوتافوغو في الدقيقة 97، ليحسم تتويج فريقه باللقب، ويحرم أتلتيكو مينيرو من الفوز به للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويج أول في عام 2013.

وانتزع بوتافوغو لقب النسخة 65 من البطولة ليصبح الفريق البرازيلي رقم 12 الذي يتوج بكأس هذه البطولة العريقة.