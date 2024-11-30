ولم يعرف برشلونة الفوز في آخر ثلاث مباريات بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ورغم أن نسبة استحواذ برشلونة بلغت نحو 70 في المئة وكانت له نحو 30 محاولة على المرمى، فإن لاس بالماس استغل الفرص القليلة التي سنحت له لحصد الفوز.

ولا يزال برشلونة في الصدارة برصيد 34 نقطة بفارق أربع نقاط أمام غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له مباراتان، فيما ارتقى لاس بالماس للمركز 14 في الدوري برصيد 15 نقطة.

وقال هانز فليك، مدرب برشلونة: "أعتقد أن الفريق يعاني بعض الشيء عندما لا نهز الشباك ويتعين علينا تغيير ذلك".

وأضاف: "إذا لم نسجل هدفا، فربما نتمكن من الحفاظ على شباكنا نظيفة. لذا علينا الدفاع بصورة أفضل كفريق، لا يقتصر الأمر على آخر أربعة لاعبين أو خط الدفاع، وإنما الفريق برمته ويمكننا أن نقدم أداء أفضل".

وقال ألبرتو موليرو لاعب وسط لاس بالماس: "أنا سعيد جدا، إنه فوز كبير بالنسبة لنا، عملنا جاهدين وصمدنا كثيرا. إنها ثلاث نقاط مهمة".

وتابع: "حافظنا على تماسكنا ولم نترك مساحات كبيرة بين الخطوط، كان هذا هو السر. في الأمام، عندما صنعنا فرصا، نجحنا في استغلالها".