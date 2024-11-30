وقال فودين إنه بالنظر إلى تاريخ ليفربول فلا ينبغي أن يكون هذا (المنافسة على الدوري) بمثابة مفاجأة، مشيرا إلى أن عدم التركيز الإعلامي عليهم ساعدهم.

وتابع فودين لوكالة الأنباء البريطانية ( بي إيه ميديا): "شخصيا لم أندهش من قوة ليفربول".

وأضاف لاعب مانشستر سيتي:" هذا الموسم أصبحوا تحت الرادار، حيث أن الكثير من الناس كانوا يتحدثون عن سيتي وأرسنال وصراعهما على اللقب، ولم يتحدثوا كثيرا عن ليفربول، لذا أعتقد أن ذلك ساعدهم بطريقة ما، فقد كان لديهم ضغط أقل على أكتافهم".

وواصل حديثه عن ليفربول:"قاموا بعمل جيد للغاية، ولكني أعلم أن ليفربول دائما ما يكون متواجدا للمنافسة على اللقب بالفريق الذي يمتلكه".

يشار إلى أن مانشستر سيتي، بقيادة مدربه جوزيب غوارديولا، يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط خلف المتصدر ليفربول، بقيادة مدربه أرني سلوت، الذي أذهل الجميع من خلال الطريقة التي يدير بها الفريق خلفا ليورجن كلوب، حيث قاد الفريق إلى قمة الجدول.

وأدى ذلك إلى تأخر مانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي وبرايتون خلف ليفربول.

ورغم تراجع الفريق مؤخرا وتلقيه 5 هزائم وتعادل في آخر 6 مباريات، يظل فودين، واثقا من أنه بإمكان الفريق استعادة توازنه واللحاق بمنافسيه.