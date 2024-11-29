كان الأهلي قد أعلن، الخميس، معاقبة إمام عاشور بغرامة قدرها مليون جنيه مصري (قرابة 20 ألف دولار)، بسبب ما بدر منه بعد مباراة الفريق في دوري أبطال أفريقيا أمام فريق ستاد أبيدجان.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن اللاعب عبر عن غضبه بسبب استبعاده من المشاركة في المباراة ثم دخل في مشادة مع قائد الفريق وحارس مرماه محمد الشناوي، ما استدعى غريم اللاعب.

وكتب عاشور عبر حسابه على إنستغرام: "كل الاحترام والتقدير لزملائي وكل منظومة الفريق من الكبير للصغير".

وأضاف: "اعتذر عن أي خطأ تسبب في غضب مني ومتقبل للعقوبة وهذا أمر طبيعي، لأن الفرق بين هنا وأي مكان آخر كبير للغاية".

وتابع عاشور: "للأسف فاكرين بالفبركة على السوشيال والتصريحات الكاذبة على لسان أخي يمكنهم التأثير على علاقتي بالأهلي وجمهوره وهذا لن يحدث".

وأردف: "أنا فخور بالأهلي وممتن جدا بدعم ومساندة جمهور الأهلي أعظم جمهور في الكون وبإذن الله طموحاتي وأحلامي تتحقق هنا في الأهلي".