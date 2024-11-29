وأوضح فليك أن لاعبه الشاب سيشارك مع برشلونة عندما يستضيف لاس بالماس غدا السبت، إما كأساسي أو كبديل.

وقال فليك :"يامال جاهز للمشاركة في المباريات، لم نقرر بعد ما إذا كان سيشارك كأساسي، سنرى، لكني أعتقد أن بإمكانه اللعب كأساسي وهو سيلعب".

وتعرض يامال للإصابة في المباراة التي فاز بها برشلونة على ريد ستار بلجراد 5 - 2 في دوري أبطال أوروبا قبل ثلاثة أسابيع.

وغاب يامال (17 عاما) عن 3 مباريات لبرشلونة وعن مباراتين للمنتخب الإسباني في دوري أمم أوروبا أثناء فترة تعافيه.

وعانى برشلونة بدون يامال، وخسر أمام ريال سوسيداد صفر -1 وتعادل مع سلتا فيجو 2-2 في الدوري الإسباني قبل أن يتغلب على ستاد بريست 3 - صفر في دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر يامال، الذي قاد إسبانيا للفوز ببطولة دوري أمم أوروبا 2024، والدوري الإسباني من حيث صناعة الأهداف حيث صنع 7 أهداف، كما أنه سجل 5 أهداف في البطولة المحلية.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام ريال مدريد، الذي لديه مباراة مؤجلة.