ورفعت الجماهير لافتة عليها صورة صلاح، وكتب عليها: "هو يطلق السهم.. الآن امنحوا مو (صلاح) المال".

وكان النجم المصري محمد صلاح قد أكد أنه يشعر بخيبة أمل، لعدم تحرك مسؤولي النادي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قائلا إن احتمالات رحيله عن الفريق أكبر من استمراره.

وأشار في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس: "أنا متواجد في ليفربول منذ سنوات، فلا يوجد ناد مثله ولكن مصيري ليس بيدي، وكما قلت من قبل، لم أتلق أي إشارة بشأن مستقبلي مع اقتراب الشهر الجديد".

وأكد صلاح: "بالطبع أشعر بخيبة أمل لعدم تلقي أي عرض، وهناك حب متبادل بيني وبين جماهير الفريق، ولكن الأمر ليس بيدي أو بيد الجماهير، لننتظر ونرى ما سيحدث".

وينتهي عقد محمد صلاح الصيف المقبل، ولم يتوصل مع إدارة ليفربول إلى اتفاق حتى الآن.