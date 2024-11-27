وقال مصدر في مجلس إدارة "الزمالك"، إن اللاعب أحمد فتوح باق في النادي وسيواصل مسيرته الرياضية بعد انتهاء أزمة قضية القتل الخطأ التي كان قد تورط فيها خلال الأشهر الماضية، والتي انتهت بصدور حكم ضده مع إيقاف التنفيذ.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن ما يشاع بشأن هروب فتوح لا أساس له من الصحة على الإطلاق، فاللاعب ما يزال فرس رهان للنادي، على الرغم من حذف اسمه من قائمة الفريق وتغيبه عن مباراة الزمالك والمصري الأخيرة كعقاب له على تغيبه عن المران السابق للمباراة.

وأكد أن أحمد فتوح سيكون ضمن التشكيلة الأساسية التي من المنتظر إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، لمباراة الزمالك المصري وبلاك بولز الموزمبيقي، وهو ما يعني أنه لا توجد أزمة حقيقية بين اللاعب وإدارة الكرة، على الرغم من الإجراء العقابي الذي اتُّخذ ضده مؤخرًا.

وعن أسباب عدم حضور أحمد فتوح المران السابق لمباراة المصري، قال عضو مجلس الإدارة إن فتوح أبلغ إدارة النادي أنه مصاب بـ"نزلة برد"، إذ أن الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات هو إخطار النادي بالحالة المرضية، وبدوره يستجيب النادي على الفور.

ولكن بالإضافة إلى ذلك، وفق المصدر، يجب الانتباه إلى أن أحمد فتوح عاد من أزمته الأخيرة في حالة نفسية غير جيدة، وبعض المقربين منه قالوا إنه يخشى رد فعل الجمهور ضده في حالة حضوره المران، خاصة أن القضايا التي كان يواجهها من بينها "إيجابية" تعاطيه مواد مخدرة.

من جانبه، قال كريم فضل الناقد الرياضي، إن تصريح الجن الأحمر الذي جاء في إحدى تغريدات ممدوح عباس رئيس النادي الزمالك الأسبق، أثار كثير من الجدل، إذ فسره بعض المحللين والإعلاميين الرياضيين على أنه تلميح لاحتمال انتقال اللاعب أحمد فتوح إلى النادي الأهلي.

وأضاف: "ممدوح عباس لم ينف حتى الآن ما فهمه الإعلاميون والمحللون، ولكن حقيقة الأمر أن فتوح مستمر مع نادي الزمالك، ولن يتجه إلى أي ناد أخر، على الأقل خلال المرحلة الحالية، التي يسعى فيها إلى استعادة توازنه بعد الأحداث الأخيرة التي مر بها".