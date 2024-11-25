وقال سلوت لشبكة "سكاي سبورتس": "في الشوط الثاني رأيت القوة التي كنت أبحث عنها في الشوط الأول".

وأضاف: "ساوثهمبتون جعل الأمور صعبة للغاية على العديد من الفرق، بما في ذلك الأندية الكبرى، وجعلوا الأمور صعبة اليوم، رغم أننا سيطرنا على المباراة تمامًا في رأيي".

وعن لاعبه محمد صلاح، شدد سلوت: "إذا كنت تريد الفوز، فأنت بحاجة إلى تسجيل الأهداف، ونحن نعلم أن صلاح قادر على التسجيل، بالنسبة لي، هدفه الأول هو الأهم لأننا سجلنا من العدم، وبعد ذلك كان ينتظر فقط أن نسجل هدفًا آخر".

وبشأن مواجهة ليفربول لكل من ريال مدريد ومانشستر سيتي هذا الأسبوع، أفاد: "إنهما فريقان سيطرا على كرة القدم في السنوات القليلة الماضية، لذا مباراتان كبيرتان ولهذا السبب كنا بحاجة إلى الفوز اليوم وهذا ما يجعلني سعيدًا".

وفي السياق، عبر محمد صلاح عن سعادته بالفوز على ساوثهمبتون، مؤكدا أنه كان واثقا من تحقيق الانتصار رغم التأخر في النتيجة.

وقال صلاح عقب المباراة في تصريحات تليفزيونية: "كل مباراة تختلف عن الأخرى، كان لديهم خطة ولعبوا بشكل جيد للغاية لكننا تمكنا مع العودة والفوز".

وأضاف: "أعتقد أن لدينا طريقة لعب جيدة ولعبنا بها وكنت واثقا من أننا سنصنع الفرص".

وواصل: "إنه أمر رائع ونأمل أن نستمر في السير في هذا الاتجاه، لدينا مباراة ضد مانشستر سيتي ونأمل أن نفوز بها ونوسع الفارق لـ11 نقطة".

وأتم تصريحاته: "مانشستر سيتي هو مانشستر سيتي، الفريق يمر بوقت عصيب ولكن لديه لاعبين رائعين".

ويلعب ليفربول في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي.

وفاز ليفربول على ساوثهمبتون 3-2 في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب سانت ماري.

واستمر ليفربول في توسيع الفارق في صدارة الدوري مع مانشستر سيتي أقرب منافسيه، إذ رفع رصيده إلى النقطة 31 في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وخلال المباراة سجل محمد صلاح هدفين ليصل إلى هدفه رقم 300 مع كل الأندية، كما سجل صلاح الهدف رقم 100 له مع ليفربول خارج ملعبه في مختلف البطولات.