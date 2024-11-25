وسجل مبابي (25 عاما) هدفه السابع هذا الموسم، لكن مركزه كان موضع جدل منذ انضمامه إلى بطل الدوري الإسباني، حيث عانى من اللعب كمهاجم صريح.

ومع ذلك، ووفقا لمدرب ريال مدريد، كان التغيير البسيط لمركزه مع مركز المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هو كل ما احتاجه الدولي الفرنسي لهز الشباك مرة أخرى.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "مبابي لعب على الجانب الأيسر، حيث قدم أداء جيدا، بينما لعب فينيسيوس إلى الداخل.

وتابع: "يتعين علينا تسليط الضوء على مستواهما قبل افتتاح التسجيل. قدما أداء جيدا للغاية. سجل مبابي، بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس. شيئا فشيئا، سيتحسن الاثنان".

وأضاف المدرب الإيطالي: "مبابي معتاد على اللعب في هذا المركز، واليوم كان الأمر الأفضل بالنسبة للفريق وله. اللعب على الأطراف يتطلب جهدا أكبر وفينيسيوس عاد الخميس الماضي. وفي الوقت نفسه كان مبابي يتدرب هنا منذ أسبوع ونصف وكان أكثر حيوية".

ولم يتم استدعاء مبابي إلى منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولية، رغم أنه قائد الفريق، بينما شارك فينيسيوس في مباراتي البرازيل ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في وقت سابق من الشهر الجاري.

ومع وجود أزمة إصابات في الدفاع قبل التوجه إلى أنفيلد لمواجهة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، أضاف أنشيلوتي أنه يأمل في عودة لوكاس فاسكيز، الذي يعاني من شد في عضلات الفخذ الخلفية، وأوريلين تشواميني، الذي يتعافى من التواء في الكاحل الأيسر، إلى المباريات.

كما أبدى تفاؤله بمساهمة فيديريكو فالفيردي، الذي سجل هدفه اليوم من ركلة حرة وهو يلعب في مركز مختلف.

وقال: "الحقيقة هي أن فالفيردي قدم أداء جيدا للغاية في الدفاع. إنه ظهير أيمن رائع. بعد داني كاربخال ولوكاس فاسكيز، يعد أفضل ظهير أيمن في العالم. مشكلته هي أنه قادر على اللعب عند هذا المستوى في العديد من المراكز، ومشكلة المدرب هي اختيار أفضل مركز يفيد به الفريق".

وتابع: "دعونا نرى ما إذا كان بوسع لوكاس وتشواميني التعافي. إذا لم يحدث ذلك، فسوف نتخذ القرارات اللازمة لحل المشكلة".