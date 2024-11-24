وذكر المركز الإعلامي لرابطة الأندية المصرية، يوم الأحد، أنه خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذي أكد في بداية الجلسة على أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة قد تقدم بطلب إلى مجلس الشيوخ لرفع الحصانة عن نفسه، حتى يتمكن من الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة والرد على ما طاله حول سفر أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر السابق للاحتراف في دولة الإمارات بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

جاء طلب دياب للتأكيد على سلامة موقفه، ووضع النقاط فوق الحروف لاسيما أن مجلس الشيوخ رفض قبل ثلاثة أشهر تقريبًا رفع الحصانة عنه، بدعوى أنه لم يكن مسؤولًا عن العمل التنفيذي في نادي مودرن سبورت حينذاك، وأن ما قدمه من أوراق أمام جهات التحقيق يخلي مسؤوليته.

وفي يوليو الماضي، كشف نادي الوحدة الإماراتي كواليس تعاقده مع الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي عامر الصعري، الذي كان مشرفا على عملية انضمام رفعت، خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية: "هذه شهادتي أمام الله.. كان رحيل رفعت فنيًا بحتًا".

وأضاف أنه قبل التعاقد مع اللاعب، "تواصل معي شخصيا الرئيس التنفيذي لشركة نادي فيوتشر سابقا أحمد دياب، للتأكيد على أن التصريح الخاص بسفر اللاعب سيصدر قريبًا. وقد استمر التواصل لنتأكد من قانونية وجوده معنا".

وتابع: "سألنا النادي كيف نرسل المقابل المادي بينما لم يحصل اللاعب على التصريح، وأكد دياب (رئيس رابطة الأندية المصرية الحالي) أن أوراقه سليمة وجاهزة. ولاحقًا وللأسف تبرأ دياب من رفعت، ولم يعد يرد بعد عدة محاولات من جانبنا".

ماذا حدث لأحمد رفعت؟