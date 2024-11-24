وبعد التقدم بهدفين عن طريق البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، تغير كل شيء لبرشلونة بطرد لاعب الوسط مارك كاسادو في الدقيقة 82.

وخلال 3 دقائق، سجل سيلتا فيغو هدفين، عن طريق ألفون غونزاليس (84) وهيوغو ألفاريز (86)، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

ووسع برشلونة الفارق عن ريال مدريد بسبعة نقاط، لكن "الملكي" قد يكون على بعد نقطة من برشلونة في حال الفوز بلقائه المؤجل، ومباراته المقبلة الأحد أمام ليغانيس.