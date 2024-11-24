وألحق الخليج الهزيمة الأولى بالهلال الأولى في الدوري السعودي، منذ مايو 2023، أي قبل عام ونصف، بعد أن تغلب عليه 3-2 السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد في المرحلة الحادية عشرة.

وجاءت ثلاثية الخليج عن طريق عبدالله آل سالم (45 و47) والبرتغالي فابيو سانتوس مارتينس (85)، فيما سجل للهلال البرازيلي ماركوس ليوناردو (12) والصربي ألكسندر ميتروفيتش (37).

وبذلك حافظ فريق الأهلي على رقمه القياسي في البقاء بدون هزيمة في دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وجاء فوز الخليج لينقذ الرقم القياسي للأهلي والذي وصل لـ51 مباراة متتالية في دوري المحترفين دون هزيمة خلال موسمي 2014/2015 و2015/2016، ليبقى رقم الأهلي صامدا حتى إشعار خر.

وكان الهلال اقترب من رقم الأهلي التاريخي، حيث كان على بعد 6 مباريات من أجل كسر هذا الرقم، قبل أن ينجح الخليج في كسر سلسلة الهلال التاريخية.