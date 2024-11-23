وهذه هي المرة الأولى في مسيرة المدير الفني جوسيب غوارديولا التدريبية المبهرة، التي يخسر فيها 5 مباريات على التوالي في جميع المسابقات.

وسجل جيمس ماديسون هدفين في 7 دقائق من الشوط الأول، بينما سجل بيدرو بورو الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني، وأضاف برينان جونسون الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا انتهى رقم مانشستر سيتي القياسي، بعدم الخسارة في 52 مباراة متتالية على أرضه بجميع المسابقات.

وتجمد الفريق السماوي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، لكنه يتأخر بخمس نقاط عن ليفربول المتصدر مع وجود مباراة ناقصة لليفربول.

وفي المقابل، صعد توتنهام إلى المركز السادس برصيد 19 نقطة من 12 مباراة.