وانتزع مازيمبي اللقب بعد الفوز على الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد، سجلته اللاعبة كاساي ياف من ركلة جزاء بعد مرور 10 دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب بن أحمد العبدي في مدينة الجديدة.

وحقق بطل الكونغو الديمقراطية اللقب تحت قيادة المدربة المغربية لمياء بومهدي.

وقادت بومهدي مازيمبي لرد اعتباره من الخسارة أمام الجيش الملكي بنتيجة 1-3 في 12 نوفمبر الماضي، ضمن منافسات دور المجموعات.

وكان مازيمبي تأهل برفقة الجيش الملكي كوصيف المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، حيث تصدر صاحب الأرض محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وأهدت لمياء بومهدي مدربة منتخب المغرب السابقة فريق مازيمبي اللقب الثالث بعد الفوز بالدوري المحلي مرتين متتاليتين في 2023 و2024.

أما فريق الجيش الملكي فقد عجز عن تحقيق لقبه القاري الثاني بعدما فاز به في عام 2022.

ويعد فريق صن داونز الجنوب إفريقي الأكثر تتويجا بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية، بفوزه باللقب مرتين في 2021 و2023.