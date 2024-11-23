وحقق الفريق اللندني فوزه الأول في الدوري بعد تعثره بتعادلين أمام تشلسي وليفربول، وخسارتين أمام بورنموث ونيوكاسل يونايتد في الجولات الأربع الماضية.

واحتفل أرسنال بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا بالفوز السادس في الدوري هذا الموسم مقابل 4 تعادلات وخسارتين، ليرفع الفريق رصيده إلى 22 نقطة، ويقفز للمركز الرابع بجدول الترتيب.

كما نجح أرتيتا أيضا في قيادة "المدفعجية" للخروج بشباك نظيفة لأول مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، منذ الفوز على توتنهام بهدف في ديربي لندن يوم 15 سبتمبر الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويدين أرسنال بهذا الفوز لنجمه الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا الذي سجل الهدف الأول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء (15)، محرزا هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم.

كما صنع ساكا الهدف الثاني لزميله لاعب الوسط الغاني توماس بارتي، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين ماتس سيلس حارس مرمى نوتنغهام (52).

وكافأ بارتي بهذا الهدف مدربه أرتيتا على الدفع به بين الشوطين مكان لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو.

وواصل ساكا تألقه هذا الموسم بمساهمته في 13 هدفا لأرسنال في 16 مباراة بجميع المسابقات، لترتفع معنويات الفريق قبل أن يحل ضيفا على سبورتنغ لشبونة البرتغالي الثلاثاء المقبل، في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 86 سجل اللاعب الصاعد إيثان نوانيري الهدف الثالث لأرسنال بعد تمريرة متقنة من زميله رحيم سترلينغ.

أما نوتنغهام فورست الذي يقوده المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، فقد تلقى خسارته الثانية على التوالي والثالثة في الدوري هذا الموسم، ليتراجع للمركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة.

وقدم نوتنغهام عرضا متواضعا في معقل أرسنال، وأنقذه حارسه سيلس من خسارة ثقيلة بعد تصديه لمحاولات أخرى خطيرة، بينما ألغى الحكم هدفا لغوتا سيلفا مهاجم الضيوف (89)، بداعي التسلل.

وسيحاول نوتنغهام لتجاوز هذه الكبوة عندما يستضيف إيبسويتش تاون الصاعد من الدرجة الأولى هذا الموسم في الجولة المقبلة بعد أسبوع.