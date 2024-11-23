وسجل مبابي (25 عاما) هدفا يتيما فقط في آخر 7 مباريات خاضها مع ريال مدريد في جميع المسابقات، على وقع نزاع مالي مع ناديه السابق باريس سان جرمان الفرنسي وارتباط اسمه بتحقيق في قضية اغتصاب بالسويد، وهو ما نفاه النجم الفرنسي.

وأدى هذا إلى تكهنات بشأن "الصحة الذهنية" لمبابي، وتأثرها بتراجعه الفني.

وعندما سئل أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عما إذا كان مهاجم المنتخب الفرنسي يعاني ضغوطا، قال: "يا له من سؤال. ليس لدي انطباع أنه يعاني أي مشكلات من ناحية الصحة العقلية".

وتابع: "أراه سعيدا بالتواجد هنا. إذا كان كذلك فهو لا يظهر ذلك، لكنني أعتقد أن التكهن بمشكلات من هذا النوع أمر بشع بعض الشيء".

وكان المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشامب استبعد قائد "الديوك" السابق عن التشكيلة لمباريات دوري الأمم الأوروبية، خلال النافذتين الأخيرتين في شهرين، فغاب عن 4 مباريات.

وعلل ديشامب قرار عدم استدعاء مبابي لمواجهتي إسرائيل (0-0) وإيطاليا (3-1) الأخيرتين، قائلا: "كان الأمر أفضل بهذه الطريقة".

من ناحيته، أكد أنشيلوتي انه واثق من أن مبابي سيجد طريقه إلى الشباك خارج أرضه أمام ليغانيس المتواضع، ضمن منافسات المرحلة 14، الأحد.

وأضاف المدرب المخضرم: "هناك دائما لحظات سيئة. مر بها جميع المهاجمين العظماء، لكنه متحفز وسعيد، وهذا كل ما أستطيع رؤيته".

وختم قائلا: "أنا مقتنع أنه سيلعب مباراة رائعة (أمام ليغانيس) وأن كل هذا سينتهي. يتمتع بصفات غير عادية، إنها مجرد مسألة وقت".