وانتصر بايرن ميونيخ على ملعبه أليانز أرينا، ضد جاره أوغسبورغ، بنتيجة 3-0، ليبتعد بفارق 8 نقاط في صدارة "البوندسليغا".

وسجل لبايرن ميونيخ الهداف الإنجليزي هاري كين، هدفين من ركلتي جزاء، في الدقيقتين 63 و93، قبل أن يضيف كين الهدف الثالث في الدقيقة 95، ويكمل ثلاثية "الهاتريك".

وتصدر كين قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا، مبتعدا عن المصري عمر مرموش الذي يحمل في رصيده 11 هدفا.

ومثلت المباراة استعدادا مثاليا لبايرن ميونيخ قبل القمة المرتقبة بدوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جرمان، مساء الثلاثاء المقبل في ميونيخ.