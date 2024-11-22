ويأمل ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في المواسم الأربعة الأخيرة، في تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يتواجد على القمة حاليا برصيد 28 نقطة من 11 مباراة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي (حامل اللقب).

في المقابل، يقبع ساوثهامبتون في ذيل الترتيب، حيث حصد 4 نقاط فقط في مشواره بالمسابقة هذا الموسم حتى الآن.

وأكد سلوت في المؤتمر الصحفي، الذي عقده الجمعة: "نحن نتحلى بالحرص مع الجميع، خاصة عندما يتعلق الأمر بإصابات العضلات. أليسون يتدرب مع حراس المرمى ولكن ليس مع الفريق. إنه يتحسن لكنه ليس جاهزا بعد للمشاركة في المباراة القادمة".

وأضاف المدرب الهولندي: "فيرجيل (فان ديك) بخير ويتدرب معنا اليوم، لكن ترينت (ألكسندر أرنولد) لم يتدرب معنا بعد لكنه في طريقه للتعافي من الإصابة، لذا نتوقع عودته إلينا قريبا".

وأوضح: "هارفي (إليوت) يتدرب معنا مرة أخرى، هذا أمر إيجابي، إنه يتواجد على أرض التدريب مرة أخرى مع الفريق، هذا أمر إيجابي بالنسبة له".

وتابع: "من المتوقع أن يعود (ديوغو) جوتا و(فيديريكو) كييزا بين الآن وفي غضون أسابيع قليلة. سنرى ما سيحدث، لكن فيرجيل بخير تماما".

وأشار سلوت في تصريحاته، التي نقلها الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: "الأيام القليلة الأخيرة من التعافي صعبة حيث يتعين عليهم الانتقال من التدريب الفردي للجماعي، من الصعب بالنسبة لي الحكم على شيء. كل ما يمكنني قوله هو أنه مع أليسون وجوتا لا أتوقع أن يكونا متاحين في مباراة ريال مدريد، لكن الأمر بالنسبة لترينت غير محسوم".

ويرغب ليفربول في الحصول على دفعة معنوية قبل مواجهته المرتقبة مع ضيفه ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء القادم، بالجولة الخامسة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتربع ليفربول على القمة منفردا برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في مبارياته الأربع الأولى بالمسابقة القارية.