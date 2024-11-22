وقال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة سيتي في بيان "مثل كل مشجعي السيتي، أنا سعيد لأن رحلة بيب مع مانشستر سيتي ستستمر، مما يسمح لتفانيه وشغفه وتفكيره المبتكر بمواصلة تشكيل مشهد اللعبة".

وأضاف: "لا يزال جوعه للتحسين والنجاح لا يشبع وسيستمر المستفيدون المباشرون من ذلك في أن يكونوا لاعبينا وطاقم التدريب وثقافة نادينا واللعبة الإنجليزية بشكل عام"، حسبما أورد موقع السيتي.

من جانبه، قال غوارديولا: "مانشستر سيتي يعني الكثير بالنسبة لي. هذا هو موسمي التاسع هنا، لقد مررنا بالعديد من الأوقات الرائعة معا. لدي شعور خاص حقا بهذا النادي لكرة القدم. لهذا السبب أنا سعيد جدا بالبقاء لموسمين آخرين".

واختتم حديثه قائلا: "آمل الآن أن نتمكن من إضافة المزيد من الألقاب إلى تلك التي فزنا بها بالفعل. سيكون هذا هو تركيزي".

وقاد غوارديولا مانشستر سيتي لفرض هيمنته على كرة القدم الإنجليزية منذ توليه قيادة الفريق عام 2016، حيث توج بستة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم السبعة الأخيرة، كما حصل مع الفريق على لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة عام 2023، وذلك من بين 15 لقبا أحرزها مع النادي.

وتحت قيادة المدرب الكتالوني، أصبح مانشستر سيتي أول فريق يفوز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما قاد الفريق لحصد الثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) عام 2023، ليكرر النادي الإنجاز الذي حققه جاره اللدود مانشستر يونايتد عام 1999.

وأشرف غوارديولا على تدريب مانشستر سيتي لفترة أطول من أي من الأندية السابقة التي تولى مسؤوليتها، حيث أمضى 4 سنوات مع برشلونة الإسباني و3 سنوات مع بايرن ميونيخ الألماني.