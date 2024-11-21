وتحت عنوان "التقيت مستر بيست لتحطيم الإنترنت"، نشر "الدون" مقطع فيديو مدته 14 دقيقة، عبارة عن حوار مع اليوتيوبر الأميركي الشهير، الذي يملك أكثر من 330 مليون مشترك على قناته.

وخلال الحوار، قال رونالدو: "أبلغ من العمر 39 عاما وبضعة أشهر"، ليرد عليه "مستر بيست" ساخرا: "تقريبا 40 عاما، أنت في طريقك إلى الموت، لقد بدأت تتقدم في السن".

وكان جواب مهاجم النصر السعودي: "أود أن أخبرك أنني أنوي أن أعيش حتى عمر الـ100 عام".