ورفع منتخب بوتسوانا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط خلف المنتخب المصري المتصدر، الذي كان قد ضمن تأهله للنهائيات في وقت سابق من التصفيات.

وسيخوض المنتخب البوتسواني نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، وذلك للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له التأهل لنسخة عام 2012 في غينيا الاستوائية والغابون، حيث ودع المنافسات من دور المجموعات بعد خسارته للمباريات الثلاث.

وتقدم منتخب بوتسوانا في الدقيقة الثامنة عن طريق أوماتلا كيبانو، حيث توغل بالكرة من الجهة اليمنى ليلعب كرة عرضية شتتها دفاع مصر ووصلت إلى زميله كابيلو سيكانينغ، الذي أعادها إليه ليضعها كيبانو في الشباك.

ولم تمض سوى 7 دقائق فقط، حتى نجح منتخب مصر في تسجيل هدف التعادل عن طريق محمود حسن (تريزيغيه)، الذي سدد كرة أرضية زاحفة من مسافة بعيدة لتسكن شباك بوتسوانا.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة والمجموعة، لم يكن فوز موريتانيا على الرأس الأخضر 1- صفر كافيا لبلوغ النهائيات.

ورفع منتخب موريتانيا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف بوتسوانا، بينما تجمد رصيد الرأس الأخضر عند 4 نقاط في المركز الرابع والأخير.