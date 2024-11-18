وستكون المنافسة قوية بين الشحات لاعب الأهلي وزميله حارس المرمى الشاب مصطفى شوبير وزيزو لاعب الزمالك على الجائزة، حيث تضم قائمة المرشحين أيضا كل من رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي، وإيسوفو دايو لاعب نهضة بركان المغربي.

كما يتنافس مصطفى شوبير نجل الحارس السابق لمنتخب مصر أحمد شوبير، على جائزة أفضل حارس في إفريقيا، رفقة الإيفواري يحيي فوفانا حارس مرمى إنجيه الفرنسي، والكاميروني أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، وحارس صن داونز، والنيجيري ستانلي نوابيلي حارس تشيبا يونايتد.

وواصلت كرة القدم المصرية سطوتها على القوائم المختصرة للمرشحين لجوائز الأفضل لعام 2024، حيث يتنافس الأهلي والزمالك على جائزة أفضل ناد.

كما تضم قائمة الأندية المرشحة لجائزة الأفضل في إفريقيا، نهضة بركان المغربي والترجي التونسي وصن داونز.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي، نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.