وذكر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية، الأحد، أن صبحي وجه اللجنة العليا للرعاية الطبية بالتحقق الشامل لكافة ملابسات الواقعة قبل انطلاق المباراة وأسباب سقوط اللاعب وكذلك الملابسات الخاصة بتوفر الإسعافات الأولية.

وقال إنه في حالة ثبوت أي مخالفات في ملابسات الواقعة أو تقصير من أحد الجهات المعنية سيتم إحالة الأمر إلى جهات التحقيق الرسمية في الدولة لاتخاذ إجراءاتها القانونية في هذا الشأن مع المتسببين، طبقا للحوكمة الرشيدة في دورة التعامل الطبي.

واستعرض الوزير كافة المتطلبات الخاصة بحوكمة اللجنة الطبية من حيث المراقبة العامة والمتابعة والمعايير، وعرض جميع التعميمات الطبية على اللجنة الطبية ومتابعة السياسات والإجراءات اللازمة بالأندية الصحية، ومناقشة آلية ربط اللجنة الطبية برياضة البطولة والرعاية الطبية للأبطال والصحة، ومراجعة أداء وحدات الطب الرياضي، ومراجعة اختصاصات اللجنة الطبية.

وشدد صبحي للمعنيين بالوزارة بإرسال تعميمات لكافة الاتحادات والهيئات الرياضية بعدم قيام أي منافسات أو فعاليات إلا بوجود مجموعة من الاشتراطات تحددها الوزارة مع اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين.

وكان اللاعب محمد شوقي (29 سنة) قد سقط خلال مباراة فريقه أمام مركز شباب القزازين وتم نقله لمستشفى الزرقا بعد توقف قلبه لعدة دقائق خلال المباراة.