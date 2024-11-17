وجاء تعليق بيريرا ردا على شائعات وتقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية تعاقد بالميراس مع النجم البرازيلي (32 عاما).

وقالت بيريرا، في تصريحات صحفية: "نيمار لاعب رائع، ولكننا نبرم الصفقات لنستفيد منها ونتعاقد مع اللاعب الذي يستطيع المشاركة فور انضمامه للفريق".

وأضافت ساخرة: "نحن لسنا عيادة طبية".

يشار إلى أن نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، لكنه تعرض لسلسلة من الإصابات أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.