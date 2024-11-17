وكتب تايسون عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مساء السبت أنه "كاد أن يموت" في يونيو بعد إجراء 8 عمليات نقل دم، لكنه مازال "ممتنا" لحصوله على فرصة دخول الحلبة "للمرة الأخيرة".

وأضاف: "هذا أحد المواقف التي تخسر فيها، لكنك تفوز رغم ذلك، ممتن لليلة الماضية، لست نادما على دخول الحلبة للمرة الأخيرة".

وأشار "كدت أن أموت في يونيو، خضعت لـ8 عمليات نقل دم، خسرت نصف دمي، و25 رطلا في المستشفى، وتوجب علي القتال حتى أستعيد صحتي من أجل خوض النزال، لذا فقد فزت".

وأكد تايسون "أن يراني أولادي واقفا ندا لند وأنهي 8 جولات مع ملاكم موهوب في نصف عمري في ملعب دالاس كامل العدد، هي تجربة يتمناها أي شخص، شكرا لكم".

وجرى النزال من 8 جولات في استاد "آيه تي أند تي" في تكساس وانتهى بفوز اليوتيوبر الشهير جيك بول (27 عاما)، بقرار جماعي من الحكام، بعدما سجل 80 /72 و79/ 73 و79 /73 في مواجهة تايسون (58 عاما) بطل العالم السابق للوزن الثقيل.

وفي يونيو الماضي جرى تأجيل النزال من موعده المحدد سلفا في 20 يوليو إلى 15 نوفمبر، بعد تعرض تايسون لوعكة صحية وتشخيص حالته على إنها تفاقم مشكلة في القرحة.

وتردد أن تايسون عانى من أزمة صحية خلال سفره من ميامي إلى لوس أنجلوس، واحتاج إلى مساعدة طبية.