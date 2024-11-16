وعقب نهاية مباراة البرتغال أمام بولندا، الجمعة، تحدث رونالدو البالغ من العمر 39 عاما إلى وسائل الإعلام.

وسأله أحد الصحفيين في المنطقة المختلطة عن موعد "تعليق حذائه"، فقال "الدون": "لا أفكر في المستقبل كثيرا، يتعلق الأمر بالاستمتاع بما أقدمه حاليا".

وأضاف: "لكن إذا كنت أخطط للاعتزال وكان لابد من حدوث ذلك، فسيكون في غضون عام أو عامين، لا أعرف بالضبط".

وتابع رونالدو: "الأمر ليس مجرد مزحة، أنا أستمتع باللحظة التي أعيشها مع كرة القدم كلما أنهض وأذهب إلى التدريب والمباريات، عندما أفتقد ذلك الإحساس سأتخذ خطوة إلى الأمام".

وأردف قائلا: "سأبلغ الأربعين قريبا، بالنسبة لي كانت لدي مسيرة مذهلة مع كرة القدم، وسأعتزل في اليوم الذي لا أشعر فيه بوجود الحافز".

وضمنت البرتغال التأهل إلى دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم عقب فوزها 5-1 على بولندا.