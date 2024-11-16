قضت محكمة جنايات مطروح شمال غربي مصر، السبت، بمعاقبة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 20 ألف جنيها، في التهمة المنسوبة إليه بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في تهمة القتل الخطأ.
وبدأت محكمة جنايات مطروح جلسة محاكمة لاعب الزمالك في قضية اتهامه بحيازة وتعاطي مخدر الحشيش.
وعقدت الجلسة بعد إنهاء ملف التصالح في قضية القتل الخطأ، التي تسببت في وفاة أمين الشرطة أحمد الشوبكي على طريق الساحل الشمالي.
تفاصيل قضية أحمد فتوح
- بدأت قضية أحمد فتوح في شهر أغسطس الماضي، عندما اصطدمت سيارة اللاعب أثناء قيادته تحت تأثير مخدر الحشيش بأمين شرطة مما أسفر عن وفاته.
- تم القبض على أحمد فتوح وإحالته إلى النيابة التي بدورها أصدرت قرارًا بحبسه على ذمة التحقيقات في واقعة دهس الشبكي بسيارته أثناء القيادة بسرعة ورعونة.
- بينت التحقيقات أن فتوح كان يقود بسرعة زائدة تحت تأثير مخدر الحشيش، دون الالتزام بالقواعد المرورية.
- تم الإفراج عن فتوح في يوم 16 سبتمبر الماضي من قسم شرطة مرسى مطروح، بعد دفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه.
- قررت محكمة جنايات مطروح إخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية، وتأجيل نظر القضية إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل.
- أعلنت أسرة المجني عليه أرملة أمين الشرطة، بصفتها الوصية على أبنائها القُصَّر تنازلها عن الدعوى المدنية خلال الجلسة السابقة بتاريخ 22 أكتوبر الماضي بعد دفع الدية الشرعية، وبذلك انتهى دورها القانوني في القضية.
- تمت إجراءات التصالح بالتنسيق مع النيابة، مما أسقط تهمة القتل الخطأ عن اللاعب.