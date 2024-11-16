قضت محكمة جنايات مطروح شمال غربي مصر، السبت، بمعاقبة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 20 ألف جنيها، في التهمة المنسوبة إليه بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في تهمة القتل الخطأ.