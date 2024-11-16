وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن النزال الذي استمر 8 جولات، والذي أقيم في ملعب "آيه تي أند تي" في تكساس، والذي بثت منصة "نتفليكس" انتهى بنتيجة 80-72 و79-73 و79-73 لمصلحة اليوتيوبر الذي تحول لملاكم.

وكان هذا النزال الأول لتايسون خلال آخر 19 عاما، ولكنه تحدث لنتفليكس بعد النزال، حيث ترك تايسون (58 عاما) الباب مفتوحا بشأن خوض نزالات في المستقبل.

وشعرت الجماهير بخيبة أمل كبيرة بعدما أظهر تايسون تقدمه في السن ولم يتمكن مطلقا من شن أي هجوم ضد منافسه الأصغر سنا، إذ وجه 18 لكمة فقط مقابل 78 لبول.

ولم يشكل تايسون، الذي كان يرتدي دعامة على ركبته اليمنى، تحديا كبيرا بعد أن تمايل بسبب بعض اللكمات باليد اليسرى لبول في الجولة الثالثة، لكنه بذل جهدا دفاعيا كافيا لتجنب التعرض لأي ضرر خطير.

واعترف بعد المباراة بأنه كان يقاتل رغم إصابته في الساق.

ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه هي المرة الأخيرة التي سنشاهده فيها في الحلبة، قال تايسون: "لا أعلم. الأمر يتوقف على الوضع".

وأضاف :"لا اعتقد ذلك".

وبسؤاله عن هوية منافسه المحتمل في المستقبل، أشار مايك تايسون إلى لوغان، شقيق بول، الموجود في المدرجات.

وقال بطل العالم السابق أيضا إنه كان سعيدا للغاية بأدائه.

وأوضح تايسون: " كنت أعلم أن بول ملاكم جيد. لم أثبت أي شيء لأي شخص، فقط لنفسي".

وأردف: "لست واحدا من هؤلاء الأشخاص الذين يخرجون لإسعاد العالم، أنا سعيد بما يمكنني فعله".

وفي الوقت نفسه، استغل بول تصريحاته بعد المباراة للإشادة بمنافسه.

وقال: "مايك تايسون، يا له من شرف. إنه أعظم الملاكمين".

وأضاف:" إنه رمز. كان شرفا لي أن أواجهه".

ولم ترتق المباراة التي كانت محط أنظار الكثيرين إلى التوقعات المرتفعة، حيث ظهر تايسون متعبا بشكل واضح وكافح لمواكبة وتيرة بول خلال معظم أوقات النزال.