وأخفق تايسون (58 عاما) بتسديد اللكمات الهامة خلال نزال من 8 جولات، حسمه بول بفارق كبير بالنقاط (80-72، 79-73، 79-73).

واستخدم بول (27 عاما) سرعته وتحركاته للهيمنة على تايسون المتقدم في السن، ووضع بطل العالم السابق في الوزن الثقيل في مأزق عندما وجه له سلسلة من اللكمات في الجولة الثالثة.

بيد أن المقاتل الشاب أخفق في توجيه ضربة قاضية وعد بها، الخميس، خلال عملية قياس الأوزان المتوترة، عندما صفعه تايسون على وجهه.

ولم ينجح تايسون سوى بتسديد لكمات قليلة أزعجت بول، أمام 70 ألف متفرج في قاعة "آيه تي أند تي" وملايين المتفرجين حول العالم.

وأظهرت الإحصائيات أن تايسون نجح في إصابة خمصه بـ18 لكمة من 97 محاولة، مقابل 78 لبول من 278 محاولة.

ومع اقتراب النزال من لحظاته الأخيرة، انحنى بول احتراما لتايسون قبل أن يرن الجرس معلنا نهاية النزال.