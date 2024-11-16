وأنهى المنتخب الغاني الشوط الأول متقدما بهدف سجله جوردان أيو في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الأنغولي هدف التعادل عن طريق أمبروزيني سالفادور في الدقيقة 63.

ورفع المنتخب الأنغولي رصيده على 13 نقطة، محافظا على سجله خاليا من الهزائم في التصفيات، علما بأنه كان تأهل للنهائيات قبل هذه المباراة.

في المقابل، رفع المنتخب الغاني رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع الأخير، ليفشل رسميا في التأهل للنهائيات بغض النظر عن نتيجة مباراته في الجولة الأخيرة.

وكانت آخر مرة فشل فيها المنتخب الغاني في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا في نسخة 2004 التي أقيمت بتونس.

وشارك المنتخب الغاني في بطولة أمم إفريقيا 24 مرة سابقة، وتوج باللقب 4 مرات.

وبات المنتخب السوداني، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بحاجة لنقطة في مباراة الجولة الأخيرة أمام أنغولا ليتأهل للنهائيات.