وجاء انسحاب اللاعبين في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وكانت النتيجة تعادل الفريقين بدون أهداف.

وأشارت تقارير إلى أن لاعبي كوسوفو تركوا أرض الملعب بعدما صاح مشجعو رومانيا بكلمة "صربيا".

واتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرار إلغاء المباراة بعد مرور أكثر من ساعة على توقف المباراة.

وقال الاتحاد الأوروبي على موقعه على الإنترنت "سيقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".

يذكر أن كوسوفو انفصلت عن صربيا بعد حرب كوسوفو التي استمرت من عام 1998 وحتى عام 1999.