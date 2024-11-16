وافتتح رافائيل لياو التسجيل قبل مرور ساعة على عمر المباراة بضربة رأس قبل أن يضاعف رونالدو تقدم البرتغال من علامة الجزاء في الدقيقة 72.

وسجل صاحب الأرض ثلاثة أهداف في غضون ثماني دقائق عن طريق برونو فرنانديز وبيدرو نيتو وتسديدة بهلوانية من رونالدو قبل أن يحرز دومينيك مارتشوك هدف بولندا الوحيد في الدقيقة 88.

وتتصدر البرتغال المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق ست نقاط أمام كرواتيا التي خسرت 1-صفر أمام اسكتلندا التي تتذيل المجموعة متساوية بأربع نقاط مع بولندا صاحبة المركز الثالث.

وفي الجولة الختامية، تستضيف بولندا منتخب اسكتلندا يوم الإثنين المقبل عندما تحل البرتغال ضيفة على كرواتيا.

وكانت البرتغال قد ألحقت ببولندا أول خسارة على أرضها في عامين الشهر الماضي، لكنها واجهت صعوبات في التعامل مع منتخب بولندا في الشوط الأول.

وافتقدت بولندا جهود هدافها التاريخي روبرت ليفاندوفسكي بسبب إصابة في الظهر، لكن سرعان ما شكلت تهديدا بثلاث محاولات على المرمى قبل الاستراحة فيما لم تكن للبرتغال أي محاولة على المرمى.

وكاد بارتوش بريشينسكي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 12 لكن دييغو كوستا حارس مرمى البرتغال تصدى لضربة الرأس قبل أن يحرم كريزيشتوف زاليفسكي من التسجيل من تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء.

وعلت محاولتان من لياو ورونالدو العارضة قبل الاستراحة، وظهرت البرتغال بصورة مختلفة في الشوط الثاني.

وهيمن منتخب البرتغال على مجريات الشوط الثاني واستعاد لياو الكرة في منطقة جزائه قبل أن ينطلق في الملعب ويمرر الكرة إلى نونو مينديز على الجانب الأيسر قبل أن يلعب تمريرة متقنة استغلها لياو لتسجيل الهدف الأول.

وحصلت البرتغال على ركلة جزاء بسبب لمسة يد بعدها بفترة وجيزة سجلها رونالدو بخبرة قبل أن يسجل فرنانديز الهدف الثالث بتسديدة قوية من مسافة بعيدة.

وسجل نيتو الهدف الرابع في الدقيقة 83 قبل أن يحرز رونالدو هدفه 135 مع المنتخب بلمسة بهلوانية في الدقيقة 87.

وتمكنت بولندا من تقليص الفارق بفضل مارتشوك الذي نزل بديلا بين شوطي المباراة ليحرز هدفه الدولي الأول.