ورفع منتخب المغرب، المتأهل سلفا باعتباره البلد المضيف، رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد منتخب الغابون، الذي ضمن تأهله للنهائيات، عند سبع نقاط في المركز الثاني.

ويحتل منتخب ليسوتو المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن منتخب إفريقيا الوسطى صاحب المركز الرابع والأخير.

وتقدم المنتخب الغابوني في الدقيقة الرابعة عن طريق دينيس بوانغا، قبل أن يسجل المنتخب المغربي ثلاثة أهداف ست دقائق، حيث سجل جمال حركاس هدف التعادل في الدقيقة 17، وبعده بثلاث دقائق سجل إبراهيم دياز الهدف الثاني.

وبعد ثلاث دقائق من هدفه الأول، عاد دياز ليسجل الهدف الثاني له والثالث للمنتخب المغربي، فيما أضاف زميله يوسف النصيري الهدف الرابع في الدقيقة 80، واختتم إسماعيل صيباري الخماسية في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.