وعززت كوريا الجنوبية صدارتها للمجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات، بفوزها في الجولة الخامسة على مضيفتها الكويت 3-1، على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وسجل أوه سي هون في الدقيقة 10، وسون هيونغ مين في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وباي جون هو في الدقيقة 74، أهداف كوريا الجنوبية التي اقتربت من التأهل للمرة 12 في تاريخها، بينما أحرز محمد دحام هدف الكويت في الدقيقة 60.

وتتصدر كوريا الجنوبية المصنفة 22 عالميا ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة أمام العراق والأردن (7 لكل منهما)، ثم عمان والكويت (3 نقاط)، وأخيرا فلسطين بنقطتين.

وضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من التصفيات ذاتها، اقتنص المنتخب الصيني الفوز من مضيفه البحريني 1-صفر.

وخطف منتخب الصين الفوز بهدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة بواسطة يونينغ تشانغ.

وأنهى منتخب البحرين المباراة بعشرة لاعبين، لطرد وليد الحيام في الثواني الأخيرة.

وسجل منتخب الصين انتصاره الثاني في التصفيات مقابل 3 هزائم، بينما تعرضت البحرين للهزيمة الثانية مقابل تعادلين وانتصار وحيد.

ورفع منتخب الصين رصيده إلى 6 نقاط ليتقدم للمركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن البحرين، التي تراجعت للمركز قبل الأخير.

وتتأهل المنتخبات البطلة والوصيفة في المجموعات الثلاث مباشرة إلى المونديال، فيما يجري توزيع أصحاب المركزين الثالث والرابع على مجموعتين يتأهل منهما المنتخبان المتصدران، بينما يلتقي الفريقان الحاصلان على المركز الثاني في مباراة ملحق لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي.