ورفع منتخب الجزائر، الذي ضمن تأهله للمسابقة، رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بينما رفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني.

وكان منتخب غينيا الاستوائية قد ضمن صعوده كذلك لنهائيات البطولة التي تقام أواخر العام المقبل.

ولم ينجح كلا الفريقين في كسر نتيجة التعادل السلبي طوال 90 دقيقة، لينتهي اللقاء على نفس النتيجة ويقتسم المنتخبان النقطتين.

وتضم المجموعة كذلك منتخبي ليبيريا وتوغو، والتقيا الأربعاء وفاز الأخير بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب توغو الترتيب برصيد نقطتين.