في أولى المباريات التي يقودها المدرب الفرنسي العائد هيرفي رينارد، تعادل المنتخب السعودي من دون أهداف أمام مضيفه الأسترالي، الخميس، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ولم يتمكن المنتخبان السعودي والأسترالي من استغلال الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة.
ووصل رصيد المنتخبين في المجموعة الثالثة إلى 6 نقاط مع بلوغ التصفيات منتصف الطريق، حيث يتواجد المنتخب الأسترالي في المركز الثاني، والسعودي في الثالث، بينما تتصدر المجموعة اليابان برصيد 10 نقاط.
وعاد رينارد لتدريب المنتخب السعودي في ولاية ثانية بعد الأولى التي انتهت عام 2022، التي قاد فيها الأخضر خلال كأس العالم بقطر.
نظام التأهل
- يتأهل أول منتخبين لنهائيات كأس العالم 2026 بشكل مباشر، بينما يتأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع للدور الرابع من التصفيات.
- نظام التأهل لكأس العالم 2026 في قارة آسيا يمر بـ4 أدوار بمشاركة 46 منتخبا، في الدول الأول يشارك أقل 20 منتخبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويكون بنظام المواجهات المباشرة ليتأهل 10 منهم إلى الدور الثاني.
- في الدور الثاني ينضم العشرة المتأهلون إلى 26 منتخبا هم الأعلى في تصنيف الفيفا، ويتم تقسيمهم إلى 9 مجموعات يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثالث مع ضمان مقاعدهم في كأس آسيا 2027.
- في الدور الثالث يتم تقسيم 18منتخبا تأهلوا لهذه المرحلة إلى 3 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026.
- أما في الدور الرابع فيشارك أصحاب المركزين الثالث والرابع من مجموعات الدور الثالث، ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يصطدم وصيفي المجموعتين، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.