ولم يتمكن المنتخبان السعودي والأسترالي من استغلال الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة.

ووصل رصيد المنتخبين في المجموعة الثالثة إلى 6 نقاط مع بلوغ التصفيات منتصف الطريق، حيث يتواجد المنتخب الأسترالي في المركز الثاني، والسعودي في الثالث، بينما تتصدر المجموعة اليابان برصيد 10 نقاط.

وعاد رينارد لتدريب المنتخب السعودي في ولاية ثانية بعد الأولى التي انتهت عام 2022، التي قاد فيها الأخضر خلال كأس العالم بقطر.

نظام التأهل