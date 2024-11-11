وتقام النسخة الأولى من المونديال الموسع من 15 يونيو حتّى 13 يوليو العام المقبل بمشاركة 32 فريقا بدلا من سبعة في النسخ الأخيرة حيث ستقام المباريات على 12 ملعبا.

وستوزع الاندية على ثمانية مجموعات تضم كل مجموعة 4 أندية على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة الى الأدوار الإقصائية.

وستشهد البطولة مشاركة أبرز الأندية الأوروبية يتقدمها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي، في حين ستمثل أميركا الجنوبية ستة فرق أبرزها بوكا جونيورز وريفر بلايت من الأرجنتين بالإضافة إلى بطل كأس ليبرتادوريس بين ناديي أتلتيكو مينيرو وبوتافوغو البرازيليين في النهائي المقرر في 30 من الشهر الحالي في بوينس آيرس.

وأثارت النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية انتقادات واسعة النطاق في الأشهر الأخيرة، حيث يخشى الكثيرون من عواقب ازدحام المباريات وتأثيرها السلبي على اللاعبين.

وسيضطر العديد من اللاعبين البارزين في القارة إلى المشاركة في وقت كان من الممكن أن يحصلوا فيه على فترة راحة طويلة قبل الموسم الجديد الذي يسبق أيضا كأس العالم الموسعة المكونة من 48 منتخبا عوضا عن 32 والمقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك صيف 2026.