وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، الإثنين، أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن 3 سنوات و7 أشهر على فاروق كوكا بتهمة الاعتداء الجسدي المتعمد.

كما حكم على فاروق كوكا بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة التهديد، إضافة إلى السجن لمدة 5 أشهر أخرى مع إيقاف التنفيذ لارتكابه جريمة أخرى.

وعوقب بالسجن أيضا 3 أشخاص آخرين متورطين في واقعة الاعتداء على الحكم.

وقام رئيس نادي أنقرة غوغو بالاعتداء على الحكم خليل أوموت ميلر باللكمات في وجهه وذلك بعد انتهاء مباراة الفريق أمام ريزيسبور في ديسمبر 2023.

واعتدى آخرون على الحكم التركي بعد سقوطه على الأرض، وذلك وسط أحداث شغب غضبا من تسجيل ريزيسبور هدف التعادل 1-1 في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وقرر الاتحاد التركي لكرة القدم حينها إيقاف بطولة الدوري، وعاقب كوكا بالإيقاف مدى الحياة، قبل أن يتقدم رئيس النادي بالاستقالة من منصبه في وقت لاحق.