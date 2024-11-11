وافتتح المنتخب البحريني اللقاء بقوة، مستفيدًا من تألق اللاعبين ناصر عنان ومحمد يعقوب وعلي إبراهيم، الذين أسهموا بشكل كبير في حصد النقاط عبر الهجوم والإرسال القوي.

ورغم محاولات المنتخب القطري لتقليص الفارق، إلا أن الأداء الدفاعي المميز بقيادة عباس عبدالله أسهم في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-17.

وواصل المنتخب البحريني تألقه في الشوط الثاني، حيث قدم محمد يعقوب وحسين منصور أداء دفاعيا قويا، فيما سجل هاني علي إرسالا مباشرا وأبدع علي إبراهيم وناصر عنان في حائط الصد، مما منح البحرين التقدم بنتيجة 25-18.

في الشوط الثالث، انتعش المنتخب القطري ونجح في تحقيق التفوق بفضل أداء يوسف اغلاف ونيكولا، مستفيدين من بعض الأخطاء المتتالية من لاعبي المنتخب البحريني، لينتهي الشوط لصالح قطر بنتيجة 25-21.

في الشوط الرابع، استعاد المنتخب البحريني السيطرة بفضل الأداء الهجومي والدفاعي القوي، حيث برز كل من محمد يعقوب وعلي إبراهيم في الهجوم، مع دعم من القائد ناصر عنان، لتنتهي المباراة بنتيجة 25-16، محققاً البحرين بذلك اللقب العربي للمرة الثالثة