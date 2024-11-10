ودعا مجلس الأمن القومي الإسرائيليين في بيان إلى "تجنب حضور المباريات الرياضية والفعاليات الثقافية التي يحضرها الإسرائيليون في الخارج، مع التركيز على المباراة المقبلة لمنتخب إسرائيل في باريس"، في إطار دوري الأمم الأوروبية.

كما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إن إسرائيل "تلقت معلومات استخباراتية تفيد أن جماعات مؤيدة للفلسطينيين في الخارج تعتزم إيذاء الإسرائيليين في هولندا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرها".

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المباراة، التي ستجمع منتخبي فرنسا وإسرائيل، حسبما أعلن قصر الإليزيه الأحد.

وقالت مصادر فرنسية، إن الهدف خصوصا من ذلك "توجيه رسالة صداقة وتضامن بعد الأعمال المناهضة للسامية غير المقبولة التي تلت المباراة في أمستردام هذا الأسبوع".

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