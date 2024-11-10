وسجل برونو فرنانديز قائد "الشياطين الحمر" هدفا وصنع هدفين آخرين، في وداع رائع لفان نيستلروي.

فرنانديز الذي خاض آخر 17 مباراة له تحت قيادة المدير الفني المقال إيريك تن هاغ دون تسجيل أي هدف، احتفل بظهوره رقم 250 مع مانشستر بهدف في الدقيقة 17، مستفيدا من تمريرة بكعب القدم من أماد ديالو قبل أن يطلق تسديدة قوية في الزاوية البعيدة.

وهذا هو الهدف الرابع لقائد الفريق، في 4 مباريات تحت قيادة فان نيستلروي.

وكان لمدافع ليستر فيكتور كريستيانسن الفضل في هدف مانشستر يونايتد الثاني في الدقيقة 38، عندما حاول فرنانديز تسديد ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من نصير مزراوي لتصطدم الكرة بفخذه، قبل أن تصطدم بكريستيانسن وتدخل الشباك.

وسجل أليخاندرو غارناتشو الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 82 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة.

ومن المقرر أن يبدأ مانشستر يونايتد مسيرته مع مديره الفني الجديد البرتغالي روبن أموريم، الإثنين، حيث يسجل المدرب ظهوره الأول مع الفريق خلال لقائه مع مضيفه إيبسويتش تاون في المرحلة المقبلة.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.