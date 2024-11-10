وعلى استاد أنفيلد، انتصر ليفربول بنتيجة 2-0 على خصمه العنيد أستون فيلا، ليوسع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي إلى 5 نقاط، قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة هذا العام.

وسجل لليفربول الأوروغواياني داروين نونيز بالدقيقة 20، بتمريرة من محمد صلاح، قبل أن يضيف الأخير هدفا رائعا حسم به اللقاء، في الدقيقة 84.

وصعد صلاح للمركز الثاني بترتيب هدافي الدوري، برصيد 8 أهداف، خلف المتصدر إيرلنغ هالاند صاحب الـ12 هدفا.

وكان مانشستر سيتي قد تعرض لهزيمة مفاجئة أمام برايتون، بنتيجة 1-2، في وقت سابق من السبت.

وستتوقف منافسات الدوري فترة أسبوعين، بسبب منافسات تصفيات كأس العالم وبطولة دوري الأمم الأوروبية، ومنافسات دولية أخرى.